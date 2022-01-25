台東2歲男童跑到馬路遭車撞死 社會處關懷家庭

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台東市吉林路1段巷內的早餐店前，25日發生2歲男童跑到馬路上遭車輛撞死意外，經員警實施酒精濃度檢測，駕駛未飲酒，詳細肇事原因台東警察分局深入調查中。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月25日

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（中央社記者李先鳳台東縣25日電）台東市今天發生2歲男童跑到馬路上遭車輛撞死意外，死者排行第6，還有2個弟妹，縣府社會處表示，已派員對家中成員情緒輔導，並提供急難救助等協助。

事故發生在台東市吉林路1段巷內的早餐店前，男童的母親在早餐店工作，帶著男童一起上工，上午10時許，男童疑跑到巷內馬路上，正好阿尼色弗兒童之家的小巴駛來撞上，當場失去生命跡象。

由於部落巷道狹小，居民說大家騎車、開車都很慢，質疑小巴開太快，但毛姓駕駛表示，進入巷內的速度很慢，突然就聽到撞擊的聲音，下車一看小朋友已經躺在地上。

經員警實施酒精濃度檢測，毛姓駕駛未飲酒，詳細肇事原因台東警察分局深入調查中。同時呼籲民眾，家中孩童通過馬路，家長應全程陪同，不應離開視線。另用路人行經路口時，務必減速慢行，尤其注意社區、部落及巷內狀況，以維護自身及其他用路人安全。

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台東縣社會處副處長高忠雲接受中央社記者電話訪問表示，死者家庭列為低收入戶，父親打零工，生養8個孩子，最大的13歲、最小的去年10月才出生，其中排行第7、死者的1歲多弟弟，因為照顧問題目前被社會處安置。

高忠雲說，意外發生後已派社工前往協助，給予家庭成員情緒輔導，並提供急難救助及喪葬補助，後續待警方處理告一段落後，再給予相關協助與照顧。（編輯：黃世雅）1110125