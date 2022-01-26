男涉性侵以代付車貸和解 半年後未再履行遭起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義縣42歲劉姓男子被控109年9月間對45歲女性友人下藥性侵，事後以每月代付女方新台幣2萬元車貸和解，半年後，未再履行，女方報警處理，檢方依加重強制性交罪嫌起訴。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，劉男與一名女性友人（被害人）於民國109年9月5日晚間在嘉義縣中埔鄉住處客廳一起玩電視遊樂器，劉男趁被害人不注意，將網路購買的不明藥劑摻入啤酒內，讓不知情的被害人喝下啤酒而陷入昏睡。

起訴書表示，劉男見被害人昏睡在沙發上，無力抵抗，竟涉嫌強制性交得逞，被害人隔天恢復意識質問劉男，劉男坦承對被害人下藥再性侵，並向被害人道歉求原諒，當場簽立和解書，劉男承諾負擔被害人汽車貸款每月2萬元作為補償條件。

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不過，劉男支付半年被害人車貸後，未再履行，劉男再自行撰寫簽立自白書交給被害人，表達無法再支付每月2萬元和解條件後，避不聯繫，被害人因遭下藥性侵一事，導致身心受創甚深，決定報警處理。

劉男於警方訊問及檢方偵訊時，均保持緘默，檢方根據劉男簽具的和解書、自白書，以及被害人提供的LINE對話錄音檔等證據，依加重強制性交罪嫌起訴。（編輯：陳仁華）1110126