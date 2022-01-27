嘉市警局婦幼隊副隊長行車糾紛遭毆 警函送4人

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市警察局婦幼隊張姓副隊長25日與胡姓男子發生行車糾紛，胡男叫3名友人到場毆打張男成傷，事後張男不願追究，但胡男等4人涉及聚眾鬥毆行為，警方依法函送法辦。

嘉義市警察局婦幼隊張姓副隊長25日上午遭4名民眾毆打成傷，嘉義市警察局副局長黃益三今天接受媒體聯訪表示，張男當時駕車行經保安四路時，與駕車的胡姓男子發生行車糾紛，而衍生傷害毆打事件。

轄區派出所員警當時獲報趕到現場，了解其中受傷的張男為警察，張男表示將先自行就醫，處理員警則將現場涉嫌出手打人胡男等4人帶回派出所，事後張男表明傷勢不嚴重，不予提告。

黃益三指出，經警方調查了解，行車糾紛過程中，胡男陸續叫3名男子到場，並以徒手毆打張男，已涉及聚眾鬥毆行為，則逐一通知胡男等人到案說明，發現並非一般行車糾紛傷害案件，因此，依聚眾鬥毆罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

另外，對於這起案件，有民眾檢舉提及警方吃案未依法偵辦部分，黃益三說，已依法函送偵辦，絕無吃案情形。（編輯：謝雅竹）1110127