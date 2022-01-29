男子過馬路被撞再遭車輾送醫不治 肇逃駕駛落網

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東李姓男子昨晚穿越台9線崁頂路段時，遭洪姓男子駕駛小貨車撞飛，又被對向來車輛輾過，送醫不治，警方今天凌晨逮捕肇逃洪男，是否酒駕尚待釐清。

根據台東縣警察局關山分局初步調查，52歲的李男昨晚8時5分在台東縣關山鎮台9線崁頂段319公里處，穿越馬路要到對面小吃部消費時，遭到洪男駕駛的小貨車撞擊後噴飛到對向車道，再遭辜男駕駛的自小客車輾過，臟器外露，送醫不治。

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警方調查，事發後，洪男逃逸，辜男則留下來幫忙搶救李男。警方調閱監視器，今天凌晨1時在關山鎮洪男女友家逮捕洪男，洪男坦承犯罪，拒絕夜間偵訊，上午才接受警方偵訊，警方報請檢察官指揮偵辦。洪男和辜男是否有酒駕，警方表示，尚待釐清中。

關山警察分局呼籲駕駛人，下雨天道路濕滑，視線也較為不清，務必注意前方車 （路）況，並減速慢行，以免發生交通事故。倘若發生事故，切勿離開現場，撥打110或當地分駐（派出）所電話報案，並將人車移置安全處所，靜待警察到場處置。（編輯：管中維）1110129