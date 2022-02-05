嘉市文化路夜市行車糾紛 演變群眾鬥毆持刀傷人

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（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）嘉義市文化路夜市今天凌晨發生民眾持刀砍人，造成2名男子受傷送醫；警方調查，雙方6男1女為行車糾紛引發互毆、持水果刀傷人案件，7嫌已到案，全案依聚眾鬥毆罪嫌移送。

臉書（Facebook）嘉義綠豆大小事社群網站凌晨PO出嘉義市知名的文化路夜市發生當街砍人事件，並張貼地上血跡斑斑照片，引起大批網友議論紛紛。

嘉義市警察局第一分局副分局長盧宗賢接受媒體聯訪表示，警方凌晨零時左右接獲報案，指文化路有一起打架糾紛事件，立即啟動快打警力到場處置，發現僅有一部毀損的自小客車留在現場，立刻封鎖現場，並在附近的中央廣場發現1名受傷男子。

警方連夜帶回黃姓女子及賴姓男子等7名嫌疑人，經查主要是黃女與賴男在文化路與北榮街口發生行車糾紛，雙方在路邊談判一言不合引發聚眾鬥毆，其中賴男涉嫌持水果刀劃傷對方李姓男子、莊姓男子，2人刀傷集中在手腳及背部，治療後，均無生命危險。賴男身上也有多處瘀挫傷。

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盧宗賢指出，這起聚眾鬥毆案件，主要是賴男駕車在路口迴轉時，與駕車直行的黃女發生行車糾紛，黃女則叫兒子及2名男性友人到場助陣，賴男車上載有2名男性友人，雙方7人當街互嗆、互毆，最後演變成持刀傷人。

盧宗賢提醒民眾，如遇到行車糾紛，直接報案，由警方到場處置，切莫在現場直接談判，以避免類似偶發性衝突，如果雙方遭受傷害，最後因案被移送法辦，將得不償失。（編輯：陳仁華）1110205