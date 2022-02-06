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單攀北大武山墜崖 男子獲救意識不清送醫

2022/2/6 09:43（2/6 10:01 更新）
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一名張姓男子5日單攀屏東泰武鄉北大武山不慎摔落山坡，警消獲報馳援，緊急用軟式擔架固定，將張男拉上步道，並搬運至登山口，送往屏東基督教醫院救治。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月6日
一名張姓男子5日單攀屏東泰武鄉北大武山不慎摔落山坡，警消獲報馳援，緊急用軟式擔架固定，將張男拉上步道，並搬運至登山口，送往屏東基督教醫院救治。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月6日
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）春節連假期間，民眾登山迎接新年，不料昨天一名男子單攀屏東泰武鄉北大武山，不慎摔落山坡，警消獲報馳援，將男子搬運下山，意識昏迷，送醫急救。

屏東消防局泰武分隊小隊長姚家慶接受媒體訪問指出，5日晚間7時許，接獲北大武山1.1公里處有一名張姓男子（49歲）摔落山坡，一共出動12車23名警消人員前往，3個多小時後抵達墜落點，利用垂降接觸到傷者，但意識不清，頭部有15公分撕裂傷。

警消人員緊急用軟式擔架固定，將張男拉上步道，6日清晨3時許將他搬運至登山口，並送往屏東基督教醫院救治。

北大武山是台灣五嶽之一，位於中央山脤主脊的最南端，標高3092公尺，擁有原始林，蘊藏著豐富生物資源，從登山口沿途行經檜谷山莊、大武祠至北大武山頂，共約9公里，最令人驚豔的著名美景則是秋冬季雲海。（編輯：李錫璋）1110206

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