彰化警遭車撞傷轉內勤被減薪 肇事男判賠174萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）鹿港警分局吳姓警員在警車旁執行警戒勤務時，遭廖姓男子駕駛小貨車撞傷，吳男雙膝受傷需復健，因傷轉調單位被減薪，吳男提告要求賠償，法院判廖男應賠174萬多元。可上訴。

根據台灣彰化地方法院今天公布的民事判決書，民國109年7月17日晚上，鹿港警分局海埔派出所吳姓警員與同事執行臨檢勤務時，吳男在警車旁警戒，廖男駕駛小貨車未注意，小貨車照後鏡撞擊到吳男身體左側後，造成吳男再撞擊到警車後視鏡，雙膝著地，膝蓋承受衝擊力道受傷。

判決書指出，吳男遭撞造成雙側膝挫傷、下肢麻木，醫院判定不宜跑跳、激烈運動、負重或久站，需要長期復健，吳男也因而從外勤轉調到內勤單位，薪水從新台幣6萬2000多元變成4萬8000多元，吳男因此提告要求廖男賠償醫藥費、精神撫慰金及薪資損失等共計212萬8935元。

廖男向法官辯稱，他每月薪資含加班費可領約4萬多元，依照自身能力，大約可賠償10至15萬元。

地院法官認為，吳男因車禍受傷須長期復健治療，身心及精神已受到相當痛苦，為被告廖男違反道路交通安全法規所致，原告求償有理，審酌扣除手術費用及酌減精神慰撫金等費用後，廖男需賠174萬多元。全案仍可上訴。（編輯：戴光育）1110207