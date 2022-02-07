屏東女子運動遭搶被刺傷 警12小時內逮到男嫌

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屏東縣潮州鎮6日晚間發生1名20多歲女子在潮州火車站附近運動時遭到男子持刀挾持刺傷，還被搶奪錢財。警方獲報後經調閱監視器，7日上午將嫌犯逮捕。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月7日

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東縣潮州鎮昨晚發生1名20多歲女子在潮州火車站附近運動時遭到男子持刀挾持刺傷，還被搶奪錢財。警方獲報後在12小時內、今天上午將嫌犯逮捕，全案將依強盜等罪嫌移送。

警方指出，案件發生在6日晚上9時許，1名20多歲女子在潮州火車站附近運動時，遭到1名男子持刀挾持，並搶奪錢財，女子疑在反抗過程中，遭到男子持刀刺傷；女子脫逃後，打電話向母親求援，在母親陪同下，到醫院就醫並報案。

警方表示，這名女子到院救治，背部有2處刀傷，所幸經縫合後並無大礙。有關媒體報導這名女子疑遭到性侵，由於涉及敏感的婦幼案件，正全力釐清中。

潮州警分局副分局長林志霖接受媒體訪問時指出，警方在6日晚上9時許接獲報案，指稱有民眾的財務遭搶，經過徹夜偵辦，今天上午循線將嫌犯逮捕，全案將依法偵辦。

警方表示，30多歲羅姓男嫌以打零工維生，平常居無定所，獲報後經調閱監視器，今天上午在高雄將羅嫌逮捕。（編輯：戴光育）1110207