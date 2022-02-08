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北巿河濱公園護欄鏽蝕 摔傷婦人獲國賠93萬元

2022/2/8 10:14
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（中央社記者劉世怡台北8日電）鍾姓婦人106年間行經木柵河濱公園因護欄鬆脫翻倒，使她摔落200公分深的溝渠受傷，提起國賠訴訟。北院認定護欄沒有適時檢查及修護，判決北市水利工程處須賠93萬多元。可上訴。

台北地方法院判決指出，鍾姓婦人提告主張，她於民國106年5月6日下午4時許，行經木柵河濱公園的堤內水防道路時，用右手碰觸不鏽鋼護欄時，護欄竟鬆脫翻倒，使她摔落溝渠，撞擊對側溝壁再跌落溝底，經送醫急救治療，後續接連診斷腦震盪、額頭撕裂傷、骨折等。

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婦人主張，經治療後，她仍無法自行轉動頸椎，腰椎也傾斜不良於行，不時有腳部麻痺等情形，這個護欄設置已達26年以上，護欄螺絲已有鏽蝕情況，台北市水利工程處就護欄的管理、設置均有疏失，請求賠償新台幣396萬多元。

台北地院日前認定，護欄之所以翻落邊坡，是因嚴重鏽蝕致未能承受原設置時所應得承受的外力，因此斷裂，鏽蝕為護欄設置後才發生的瑕疵，水利工程處是養護機關，因未適時進行檢查、修護，判須賠償93萬685元。可上訴。（編輯：張銘坤）1110208

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