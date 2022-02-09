犯淡水男童綁票案 男子逃亡14年落網判刑5年

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（中央社記者蕭博文台北9日電）陳姓男子95年間因案逃亡中國大陸，涉嫌跨海指揮曾姓表弟等人綁架李姓友人的兒子，勒贖6000萬元，未取贖即放人。陳男逃亡14年於109年落網，士院日前判刑5年，可上訴。

士林地方法院判決書指出，曾為職棒簽賭組頭的陳姓男子犯懲治盜匪條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判刑確定後未到案，於民國95年間逃亡中國大陸。

95年4月間，陳姓男子為籌措逃亡資費及清償債務，萌生擄人勒贖犯意，與曾姓表弟共謀綁架李姓友人在台就讀小學2年級的兒子，推由曾男返台執行計畫。

陳男持續以電話指揮犯案，告知李男在台住址等資訊；曾姓男子則找來旗下酒店3名員工，於95年6月20日上午，在李男新北市淡水區住處附近，當著外籍看護工的面，將男童強拉上車，帶往新竹市看管。

曾姓男子擄人得逞後多次致電男童母親，要求準備贖金新台幣6000萬元，才願意釋放男童；95年6月22日晚間，曾男等人因無法順利取得款項，且得知警方全力追緝，才將男童載往八仙樂園附近釋放。

曾姓男子落網後遭判刑3年10月定讞，另3名酒店員工各遭判刑3年8月至3年10月不等確定；主謀陳姓男子長年藏匿中國大陸，109年12月間才遭警查獲。

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陳姓男子矢口否認犯行，辯稱完全沒有參與，指表弟才是主謀，單純想要卸責才把責任推給他；承審合議庭勾稽4名已判刑定讞的被告說詞，認為4人說詞可採，綜合全案事證，認定陳男犯擄人勒贖罪事證明確。

合議庭考量，陳男唆使表弟擄人勒贖，對社會秩序及安寧均已經造成嚴重不安，惡性甚重，但陳男表弟等人犯案期間善待男童，在未取贖前即主動釋放，判處陳男有期徒刑5年。（編輯：李亨山）1110209