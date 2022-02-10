台南3警員涉洩民眾個資 1人遭押禁見記過免職

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市3名警員涉嫌提供民眾個資給業者，台南地檢署昨天兵分多路搜索善化分局等分局，同時傳喚拘提7人到案，昨晚訊後聲押曾姓警員獲准，警方立刻記2大過免職。

台南市警局歸仁分局昨天深夜11時許發布新聞稿指出，歸仁分局交通分隊曾姓警員涉嫌洩漏其他民眾個資，南檢向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，警局依警察人員人事條例第29條規定予以停職，且依公務人員考績法規定1次記2大過免職處分。

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台南市警局歸仁分局去年8月、9月間內部稽查發現，曾姓警員等3名警員涉嫌調取數筆民眾個資異常，且和自身職務多無相關，疑似提供給業者。警方報請台南地檢署指揮偵辦，且將涉案警員分別調職到善化分局、第一分局。

南檢昨天兵分多路搜索善化分局等分局，同時傳喚拘提7人到案，包括3名涉案警員及1名業者、3名證人，昨晚訊後聲押曾姓警員及業者等2人。檢方預定今天說明全案。（編輯：陳正健）1110210