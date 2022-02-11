康友KY炒股掏空案 前董事長女兒涉助洗錢遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北11日電）原上市公司康友-KY前董事長黃文烈涉嫌炒股、掏空公司資產，案發後潛逃出境。北檢已對黃男發布通緝，另查出黃男的女兒黃子庭涉嫌協助確保犯罪所得去向，依幫助洗錢罪嫌起訴。

全案起於，康友-KY位於中國的子公司六安華源自民國107年起營運困難，時任董事長黃文烈疑涉財報不實，並於109年8月失聯，公司多名高階主管也相繼辭職。

109年8月17日，台北地檢署指揮調查局搜索黃文烈辦公室及住居所，但傳喚、拘提黃文烈無著，隨後展開多波搜索、約談，查出全案另涉炒股、背信等情節。

北檢109年起陸續對黃文烈、黃文烈的兒子黃子晏、黃文烈的陳姓前妻、中國富商王命亮等人發布通緝；黃文烈與前妻的女兒黃子庭109年底過境桃園機場遭拘提，北檢昨天先行起訴黃子庭，其餘案情持續偵辦中。

北檢起訴書指出，黃文烈為籌措旗下印尼帝斯生物科技公司建廠經費，以康友-KY等公司名義向國泰世華商業銀行等銀行申請貸款，並提供1200張康友-KY公司股票作為擔保。

107年8月間，康友-KY股價下跌，黃文烈擔心質押的股票恐因此產生擔保維持率不足情形，而有遭銀行催繳保證金風險，因此結合市場派金主、作手，於107年9月19日至同年10月22日間，將康友-KY股價從每股新台幣360元炒作至537元，共套利新台幣7億餘元。

108年9月間，黃文烈因在中國大陸的公司陷入財務危機，他未經公司董事會同意，將子公司六安華源的機器設備向中國大陸銀行辦理抵押，以擔保人民幣2億餘元債務。

黃子庭涉嫌明知父母陸續匯入新加坡大華銀行等帳戶的款項為炒股、掏空康友-KY的犯罪所得，先是於109年初協助父母辦妥萬那杜護照，並隨時協助確認犯罪所得在新加坡大華銀行等帳戶內的狀況。

北檢指出，黃子庭協助確保犯罪所得去向，使得黃文烈與她的母親得以順利避走新加坡，依幫助洗錢罪嫌起訴。（編輯：戴光育）1110211