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桃園母悶死2月大男嬰 桃檢起訴求刑7年6月

2022/2/12 10:25
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（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市一名王姓女子去年11月間疑因產後憂鬱，以毛毯、塑膠袋悶死2個月大的兒子後自首。桃檢考量王女犯後自首、屢表悔意，偵結後依殺人罪嫌起訴，向法院具體求刑7年6月。

桃園地檢署調查，王姓女子去年11月11日以毛毯、塑膠袋將2個月大的親生男嬰悶死，伴屍3個多小時後打電話給丈夫並主動報案，男嬰送醫後搶救不治。

檢方表示，王女在警訊時情緒崩潰，坦承失手殺了孩子，並寫下自白書交代作案過程，檢方偵訊時，她表示當時是因神智不清才犯案。

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檢方調查，王女曾到身心科就診，鑑定結果認為可能是產後憂鬱，在她寫下的自白中，也坦言是自己的錯、想重新來過等，認為她應是受病症影響，又缺乏適當支持、親職教育，才失控殺害男嬰。

檢方認為，成年人對兒童犯殺人罪，應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，但王女符合自首條件，應減輕其刑，考量她犯後自首、屢表悔意，終身傷痛難癒，偵結後依殺人罪嫌起訴王女，向法院具體求刑7年6月。（編輯：李錫璋）1110212

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