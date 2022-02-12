2男遺體卡石縫2個月 國軍水中爆破單位加入打撈

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2名男子110年底赴台東轆轆溫泉溯溪時不幸遭沖走，遺體卡在深潭石縫至今已2個月，國軍兩棲偵搜大隊爆破隊人員日前到場探勘，但因溪水更為湍急混濁無功而返，台東縣警察局關山分局12日表示，會再召集相關單位討論，待溪水退去後研議打撈方案。（搜救人員提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年2月12日

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）去年12月間許姓、羅姓男子前往轆轆溫泉溯溪遭沖走，遺體卡在深潭石縫中至今2個月，國軍水中爆破單位加入打撈，但近日溪水湍急且混濁，無法溯溪，待水退後再研議方案。

去年12月10日許姓嚮導偕杜姓、羅姓男子，前往轆轆溫泉溯溪，許、羅2男在隔日溯溪途中遭沖走失蹤，包括台東縣警察局、台東縣消防局、中華民國溯溪協會及台東縣海端鄉揹工等單位投入搜救。

經過1個多月的搜救，透過水下攝影在2人落水處的深潭發現遺體，卡在約3米深的石縫間。家屬原期待能在春節前將2人遺體帶回家，但因打撈困難，各單位束手無策，至今已2個月，遺體尚在水中。

2月10日國軍兩棲偵搜大隊爆破隊人員會同警方搭乘空勤黑鷹直升機前往轆轆溫泉探勘，但是因為溪水比春節前還湍急且混濁，一行人無法溯溪到遺體處，於11日先暫時撤回。

台東縣警察局關山分局今天表示，會再召集相關單位討論，等待溪水退了後研議打撈方案。

搜救人員告訴中央社記者，2人落水處有3個瀑布，2人在攀爬第3個瀑布時落水，遺體卡在第2個瀑布上方深潭，「是一處落差型虹吸式水洞，入口比較大，出口卻被屁股大小的石頭卡住，溪水可以出得來，人卻出不來」，深潭下方多處水洞吸力強大。（編輯：謝雅竹）1110212