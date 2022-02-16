拼裝三輪車違規上路還酒駕 遭中市警開罰

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台中市警察局交通大隊16日指出，日前於大雅區發現有民眾開著拼裝三輪車違規上路，駕駛下車接受酒測超過標準值，除依法開罰，並將車輛沒入交由監理單位銷毀。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月16日

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）拼裝三輪車依規定禁止在道路上行駛，台中市警察局交通大隊今天指出，有民眾開著拼裝三輪車違規上路，被警方查獲時還發現酒駕，除依法開罰，並將車輛沒入交由監理單位銷毀。

市警局交通大隊發布新聞稿指出，日前於大雅區昌平路四段541巷口發現1輛拼裝三輪車未領有牌照違規行駛於道路，在警方攔檢駕駛時，發現陳姓駕駛散發出酒氣，駕駛下車接受酒測超過標準值，警方依法開罰1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並移置及沒入車輛。

警方表示，這名拼裝車駕駛已有酒駕前科，想說以拼裝三輪車代步不會有酒後駕車的處罰狀況，卻不知拼裝三輪車上路行駛就已經是違規，除遭警方依法開罰並沒入車輛外，包括酒後駕駛動力交通工具的行為也須接受處罰，得不償失。

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警方指出，拼裝三輪車大多無法取得安全審驗合格證明，也不可能獲發牌照，所以禁止於道路上行駛，一旦違規上路行駛，就會違反道路交通管理處罰條例規定。

根據道路交通管理處罰條例規定，警方表示，「拼裝車輛未核准領用牌證行駛，或已領用牌證而變更原登檢規格、不依原規定用途行駛」，處罰所有人新台幣3600元以上1萬800元以下罰鍰並當場禁止駕駛、同時沒入車輛，交由監理單位定期銷毀。（編輯：謝雅竹）1110216