屏東KTV鬥毆1死1傷案 警方20天後逮捕嫌犯

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屏東市1月26日發生KTV鬥毆案，造成1死1傷，屏東警方歷經20天的追緝，17日宣布，已在16日傍晚逮捕林姓嫌犯。（屏東警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月17日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）上個月26日發生在屏東市某KTV造成1死1傷的鬥毆案，屏東警方歷經20天的追緝，以堅壁清野方式，縮小林姓嫌犯的接應圈，警方今天宣布，已在昨天傍晚逮捕林姓嫌犯。

這起發生在1月26日凌晨5時許的KTV鬥毆案，起因於2個包廂的人因有人開錯門引起口角糾紛，雙方邀集包廂內伙伴理論，一言不合大打出手，20多歲的林姓嫌犯到車上拿一把西瓜刀回到現場，見到37歲的陳姓男子當場揮砍，導致陳男傷重死亡，另一名林姓男子被砍斷手臂，林嫌闖禍後立即逃離現場。

屏東警分局長方秋梅今天透過新聞稿表示，警方在當天立即成立專案小組偵辦，案發第一時間即已掌握林姓犯嫌身分，發動數次搜索，透過堅壁清野方式逐步斬斷林嫌接應圈。

方秋梅說，昨天終於查知具體線索，昨天傍晚在屏東南州交流道附近的一處停車場，緝獲林嫌及涉嫌藏匿人犯的李姓犯嫌，全案宣告偵破。

方秋梅表示，專案人員為偵辦此案，年假完全無法與家人共度，團隊成員追著每一筆可能的線索，至全台各地逐一清查，除夕年夜飯她還召集偵查隊長等成員，邊圍爐邊討論案情，持續的偵辦。

即將調升屏東縣警察局督察長的方秋梅表示，能在任內順利將嫌疑人逮捕，非常感謝同仁上下一心地完成任務。（編輯：黃世雅）1110217