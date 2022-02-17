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台中議員冉齡軒涉嫌詐領助理費 檢方聲押獲准

2022/2/17 19:10
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（中央社記者蘇木春台中17日電）中國國民黨籍台中市議員冉齡軒遭檢舉涉嫌詐領助理費，檢方昨天指揮調查局前往冉齡軒住處與服務處等處搜索，檢方複訊後今天聲押冉齡軒，法院審理後裁定羈押。

台中地院告訴中央社記者，案經法官召開羈押庭審理後，認為冉齡軒涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，且所犯為最輕本刑為5年以上重罪，有相當理由認為有逃亡、串證之虞，且有羈押必要，裁定羈押但未禁見。

冉齡軒遭檢舉涉嫌詐領助理費，檢方昨天指揮調查局台中市調查處，兵分多路前往冉齡軒住處、服務處及助理住處等地搜索。辦案人員共帶回20多名被告與證人偵辦，並查扣電腦、帳冊等資料，依違反貪污治罪條例方向偵辦。

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檢方今天凌晨複訊後，認為冉齡軒涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。另外，冉齡軒的邱姓丈夫以新台幣5萬元交保，其餘人請回。

依據台中市議會網站資料，冉齡軒為第14選區（東勢、石岡、新社與和平區）市議員。冉齡軒曾任台中市縣市合併前台中縣第三選區議員、及本屆共2屆議員，此次爆發涉嫌詐領助理費案件，恐影響年底市議員選舉選情（編輯：卞金峰）1110217

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