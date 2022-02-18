台中華興托嬰中心涉虐嬰 盧秀燕道歉要求嚴查嚴懲

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台中市華興托嬰中心托育人員被控虐嬰，受害家長18日在民代陪同下召開記者會，質疑中市府包庇業者。圖為華興托嬰中心托育人員疑似用腳踢幫寶椅。（圖取自facebook.com/wanyu.claire）

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市華興托嬰中心托育人員被控虐嬰，受害家長今天在民代陪同下召開記者會，質疑中市府包庇業者；台中市長盧秀燕今天下午出面道歉，並表示將嚴查嚴懲，給予受害家屬協助。

時代力量黨籍立法委員王婉諭及市議員參選人吳佩芸，今天陪同受害家長到台中市政府前召開記者會，會中播放多名托育人員對嬰兒不當照顧、施虐影片。

盧秀燕今天下午與社會局長彭懷真、法制局長李善植、新聞局長鄭照新等人召開記者會，說明虐嬰事件後續處置作為，並向大眾鞠躬致歉。

盧秀燕表示，她深感痛心自責，獲知消息後立刻召開緊急會議，因有新舊事證，要求社會局下週一前，將整起案件調查清楚並提出報告。另對失職人員提出懲處名單，也要求社會局提出檢討方案，全力保護嬰幼童安全。

針對受害家屬，盧秀燕說，要求法制局、社會局給予法律扶助，社會局將持續追究責任，並檢討裁罰是否符合比例原則，過去發生類似事件，社會局第1次裁罰新台幣6萬元，實在不符社會期待，社會局將聯合法制局檢討裁罰基準，提高罰鍰金額、加重罰則。

盧秀燕強調，托嬰中心人員涉及故意傷害罪及強制罪等刑事罪，將移送檢方進一步調查釐清，對於在場坐視不管的失職人員也會一併移送法辦。

南屯區華興托嬰中心黃姓托育人員，去年2月遭通報不當對待1名收托女童，社會局調查後裁罰黃姓托育員6萬元、公告姓名與10年內不得擔任兒少福利機構工作人員。

另外，托嬰中心涉及管理疏失，裁罰6萬元、要求限期改善並終止準公共化合作契約，華興托嬰中心已申請停業至今年7月31日。

但社會局上週接獲通報指，與受害女童同班的男童，疑似也在1年前遭另名林姓托育人員不當對待，社會局已受案調查。（編輯：郭諭儒）1110218

台中市華興托嬰中心托育人員被控虐嬰案，有家長透過監視器畫面才驚覺自己孩子也受虐，也讓全案變成舊案出現新事證情形。台中市長盧秀燕（右2）18日下午為此率相關局處首長出面說明，並鞠躬道歉。中央社記者蘇木春攝 111年2月18日