華興托嬰中心疑集體虐嬰影片曝光 台中市府：可再裁罰負責人

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市華興托嬰中心托育人員被控虐嬰，受害家長今天在民代陪同下召開記者會，質疑中市府包庇業者；台中市政府表示，案發後已調查裁罰，將全面清查托嬰中心是否涉及隱匿案件。

時代力量黨籍立法委員王婉諭及市議員參選人吳佩芸，今天陪同受害家長到台中市政府前召開記者會，會中播放多名托育人員對嬰兒不當照顧、施虐影片。

受害家長H爸爸會中表示，虐嬰案件爆發後，社會局公告黃姓托育員在民國110年2月9日上午10時至12時違法，但查看監視器才發現，實際上是多名托育員，多日、多次對不同嬰兒施虐。

受害家長R爸爸表示，案發後社會局並未通知其他受虐嬰兒家長，是近期才輾轉得知小孩也同樣遭不當照顧、虐待。請社會局針對依法查扣的30天影片內容，重新檢視是否還有更多嬰兒遭不當對待。

王婉諭指出，台中市社會局針對案件可處業者新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，情節嚴重者得勒令停辦，但這起案件只裁罰6萬元，難道是情節輕微嗎？

王婉諭說，根據目前的兒少權法，只有當機構被停辦，才能公告機構名稱及負責人姓名；即便中央設置托育裁罰平台，卻缺少公告機構名稱的法源，形同虛設。

吳佩芸表示，今天揭露的影片，只是整起虐嬰案的冰山一角。並質疑社會局接獲檢舉，向業者調閱監視器影片後，真的有仔細勘驗，而且積極調查嗎？質疑市府包庇業者。

台中市政府今天發布新聞稿表示，南屯區華興托嬰中心黃姓托育人員，去年2月遭通報不當對待1名收托女童，社會局調查後裁罰黃姓托育員6萬元、公告姓名與10年內不得擔任兒少福利機構工作人員。

另外，托嬰中心涉及管理疏失，裁罰6萬元、要求限期改善並終止準公共化合作契約，華興托嬰中心已申請停業至今年7月31日。

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社會局指出，上週接獲通報，與受害女童同班的男童，疑似也在1年前遭另名林姓托育人員不當對待，社會局已受案調查，即使托嬰中心停業，若確認還有其他孩童受害，仍可再裁罰托嬰中心負責人6萬元至60萬元，托嬰中心是否涉及延遲通報或隱匿其他案件，社會局將全面清查，絕不寬貸。

華興托嬰中心簡姓負責人接受媒體聯訪時表示，對受託的孩子與家長非常抱歉，案件已配合調查，不會逃避該承擔的責任，這件事對她是最大的挫折，已無力再照顧托嬰中心，也不會再復業。（編輯：郭諭儒）1110218