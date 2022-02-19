賓士迴轉撞對向3機車 駕駛拒酒測遭強制送醫

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高雄史姓男子今天下午駕駛賓士轎車，在路口迴轉不慎撞擊對向3部機車，造成2騎士受傷送醫。史男身上有明顯酒味但不配合警方酒測，遭強制送醫抽血、換算酒測值達1.53。

今天下午3時許，57歲史姓男子駕駛賓士自小客車由昌裕街南往北至金鼎路欲左迴轉時，撞擊對向3部停等紅燈機車，造成2名騎士受傷送醫。

高雄市政府警察局三民第二分局新聞稿表示，這起事故造成高姓男子手部骨折、孫姓男子身體多處擦挫傷，2人均無生命危險。

警方表示，肇事的史男身上有明顯酒味，但警方酒測時，都因吹氣不足，未能成功測量；強制帶往醫院抽血檢查，發現換算酒測值達每公升1.53毫克，將依涉刑法不能安全駕駛罪嫌及違反道路交通管理處罰條例移送地檢署。（編輯：郭諭儒）1110219