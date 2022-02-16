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酒駕裁罰專案 行政執行署3個月追討7882萬元

2022/2/16 18:52
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（中央社記者蕭博文台北16日電）法務部行政執行署今天發布新聞稿表示，自110年11月15日迄今，13個分署執行酒駕裁罰專案，執行金額累計已達新台幣7882萬餘元，展現政府整肅酒駕決心。

新聞稿指出，行政執行署為貫徹交通正義、維護民眾行的安全，由13個分署針對酒駕裁罰未繳案件，集中火力強力執行，執行金額已達7882萬1850元。

行政執行署表示，具體執行作為包括共計查封義務人土地779筆、建物165間、汽車71輛、機車33台、合計動員2427人次，後續將持續擴大執行，從嚴從速辦理。

行政執行署士林分署也發布新聞稿表示，凃姓男子民國105年間因拒絕接受酒測，遭台北市交通事件裁決所裁處9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

士林分署說，凃姓男子逾期未繳罰鍰，案經台北市交通事件裁決所移送，執行人員實際訪查發現，凃男名下幾無財產，住處簡陋雜亂、經濟狀況困頓，經勸說後安排辦理分期繳納，日前凃男遵守約定，已依約繳納第1期7500元款項。

士林分署表示，進一步通報當地區公所、社福機構，及轉介就業服務中心，希望能盡最大努力，協助凃男度過難關，順利將本件酒駕罰鍰繳納完畢。

士林分署也呼籲社會大眾應共同拒絕酒駕，義務人若有經濟困難而無法一次繳清，可檢具相關證明文件申辦分期繳納，士林分署也將審酌具體情況給予扶助關懷。（編輯：方沛清）1110216

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