女鄉代遭控與男視訊不雅影片 侵害配偶權判賠25萬

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）彰化伸港鄉代陳聿琦遭控和有婦之夫來往，透過視訊擺不雅姿勢給對方觀賞，遭陳姓女董事長要求賠償500萬元，陳聿琦辯稱2人沒有發生肉體關係，但法官仍判陳聿琦需賠25萬元。

陳聿琦今天在個人臉書粉絲專頁回應指出，法官忽略相關證據做出主觀判決，她非常遺憾，將提出上訴，捍衛清白。

台灣彰化地方法院公布的判決書指出，在彰化縣1家建設公司擔任董事長的陳女指控，伸港鄉民代表陳聿琦，2016年至2019年間跑到她的住處指控丈夫始亂終棄，她覺得事情怪怪的，打開丈夫電腦才發現，陳聿琦在視訊鏡頭前擺出不雅的猥褻姿勢給丈夫觀賞。

原告陳女認為，陳聿琦已侵害她配偶關係的身分法益，又鬧到鄰里人盡皆知，加深精神痛苦，提告要求賠償新台幣500萬元。

法院審理此案時，陳聿琦辯稱，她是失婚婦女，是陳女丈夫熱烈追求，她只同意2人網交，沒想到卻被對方側錄視訊影像，也被陳女丈夫威脅如不繼續交往就要公布影片。

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地院法官認為，陳聿琦自稱2019年得知影片和照片長期流傳，自知權益受損，卻未提出妨害秘密告訴，而原告陳女2019年8月從電腦取得影片和照片，非用不法手段取得證據，考量陳姓女董2019年收入200萬元，名下財產上億元，陳聿琦同年收入80多萬元，原告陳女雖未對配偶提告和追究責任，但陳女丈夫應負一半責任，因此法官判處陳聿琦應賠償25萬元，全案仍可上訴。

地方人士接受中央社記者訪問時指出，陳聿琦曾擔任過立委助理，先前就聽說陳聿琦和有婦之夫來往，而陳聿琦有意更上一層樓參選彰化縣議員，法院判決恐對她參選議員不利。（編輯：李亨山）1110219