寒流用家電保暖 北市消籲5不1沒有降低火災風險

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台北市消防局21日發布新聞稿表示，去年火災釀死傷肇因以電氣因素最多，提醒民眾謹記「5不1沒有」原則，降低火災風險。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月21日

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）寒流來襲，民眾用保暖家電要留意。台北市消防局今天指出，去年火災釀死傷肇因以電氣因素最多，民眾謹記「5不1沒有」原則，降低火災風險；去年火災原因，爐火烹調不慎居冠。

消防局今天發布新聞稿表示，統計去年北市共發生1637件火災，起火原因以爐火烹調不慎居冠、占40.2%；其次為電氣因素、占29.6%。

值得注意的是，去年北市造成死傷火災案件的起火原因，以電氣因素最多，消防局分析指出，電氣因素火災的起火處所，以廚房、客廳及臥室為前3名。

消防局提醒，民眾使用各式電器產品時應正確使用，且家中電線、插座也要定期檢查，尤其是廚房、客廳及臥室等頻繁使用電器產品區域，檢查要領應謹記「5不1沒有」原則。

「5不1沒有」原則，包括用電「不」超負載，電線「不」綑綁折損，插頭「不」潮濕污損，電源插座「不」常插，電氣旁「不」放置物品，以及「沒有」安全標章產品勿使用，即可有效預防電氣火災發生。

消防局提到，去年爐火烹調不慎引起火災案件中，以煮菜燒焦原因最多、占90.9%。常見情形為烹煮人因其它事物離開烹煮現場，且未關閉爐火，食物持續被加熱至燒焦。

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「民眾平時烹煮食物時，應注意人離火熄」，消防局指出，民眾離開廚房時應先關閉爐火，並選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能的爐具，若需長時間燉煮食物卻無法持續注意烹調狀態時，可設定定時器提醒，避免不慎而釀災。

消防局呼籲，爐火烹調及電氣因素已連5年成為北市火災起火原因前2名，民眾應提高警覺、養成正確用火用電習慣，降低火災發生可能性。（編輯：戴光育）1110221