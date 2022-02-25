花蓮群眾鬥毆案 檢方起訴20人

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮街頭去年底至今年初陸續發生數起持械聚眾鬥毆事件，檢警全力偵辦，案經花蓮地檢署偵查終結，今天依傷害罪等罪嫌起訴邱姓主嫌等20人。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，花蓮去年12月24日至今年1月2日間連續發生數起持械聚眾鬥毆妨害秩序案件，滋事份子持球棒、刀械在街頭砸車、砸屋、闖入營業場所。

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花蓮地檢署指出，檢察長鍾和憲親自指定檢察官葉柏岳、卓浚民、黃曉玲指揮花蓮縣警察局花蓮分局、吉安分局組成專案小組偵辦，陸續搜索、拘提被告23歲邱姓主嫌等20人，其中12人羈押禁見。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷今天接受媒體聯訪指出，檢警查出涉案人數多達24人，其中20名犯嫌已全數偵查終結，今天依攜帶兇器妨害秩序罪、恐嚇罪、傷害罪、毀損罪分別起訴，其中在押被告12人，今天移審至花蓮地方法院；其餘4人有3人逃逸已被通緝，將持續偵辦，另1名是未成年送少年法庭。（編輯：謝雅竹）1110225