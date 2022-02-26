2名登山客品田山失足墜谷 搜救隊申請直升機救援

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣26日電）新竹縣政府消防局接獲台中市消防局轉報，有2名登山客於品田山第一斷崖跌落山谷，同行隊友查看與呼喊都未有回應，目前已申請直升機協助救援。

新竹縣政府消防局第二大隊長陳軍佑告訴中央社記者，今天上午接獲報案指有2名男子不慎在品田山區失足墜谷，獲報後立刻派員展開搜救。

陳軍佑指出，發生事故的是由50歲吳姓領隊帶領的商業登山團，共計6人自24日展開武陵四秀與大霸群峰的5天4夜行程，今天清晨從雪霸國家公園的新達山屋出發，到了品田山後折返回到新達山屋。

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陳軍佑表示，據同行的隊友們表示，他們當時從品田山準備返程，在三角點往V型段崖約100公尺處，因地面結冰溼滑，其中67歲陳姓男子不慎滑倒，吳姓領隊見狀想要拉他，兩人卻不慎雙雙墜谷，隊友們往山谷下查看未見人影，大聲呼救也沒有回應，趕緊通報消防人員救援。

陳軍佑說，已派遣竹縣消防局第二大隊共10人攜帶雪地裝備前往搜救，並申請直升機協助運送搜救人員到品田山第一斷崖處空勘搜救，同時請台中市消防局派員支援。（編輯：李錫璋）1110226