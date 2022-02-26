男友虐打4歲女童餵毒埋屍 生母棄屍程度輕改判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中26日電）4歲女童遭媽媽的同居陳姓男友凌虐餵毒致死並棄屍南投，一審判陳男無期徒刑，媽媽彭女遭判1年10月，不服上訴，台中高分院認為彭女參與棄屍程度輕，改判1年2月，可上訴。

判決書指出，彭女、陳男、蔡男為朋友關係，彭女與丈夫離婚後，扶養彭姓女童住在台中市北屯區，但她和陳男交往後，讓女兒多次和陳男共處一室，陳男也多次單獨帶女童外出。

2020年6月，陳男在台中市大里區的分租套房內，餵食女童甲基安非他命、FM2等毒品，導致女童呼吸功能抑制而窒息死亡，陳男確認女童無生命跡象後，找蔡男、彭女協助棄屍。

彭女一審被依遺棄屍體罪，判刑1年10月。彭女不服上訴，她指出，陳男餵食女兒毒品，發現時已無生命跡象，陳男、蔡男平常就有暴力行為，陳男威脅她若告知他人，將對她家人不利，她為了保護家人不敢報警。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

事後她身心備受煎熬，也曾數度去祭拜女兒，她雖知情不報，但沒有積極遺棄女兒屍體的行為，加上她現為家中經濟支柱，還有母親、2幼子需要扶養，請求從輕量刑並予以緩刑。

二審合議庭認為，彭女發現女兒死亡後並未妥善安葬，任由陳、蔡棄屍，但她無積極棄屍行為，參與程度相較陳、蔡為輕，有違比例原則，撤銷改判。但她未能善盡照顧責任，案發後未能說出真相，造成其他親屬難以抹滅的傷痛，不予緩刑。（編輯：郭諭儒）1110226