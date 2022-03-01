更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

例行盤點防空避難措施 全國共計10.5萬多處

2022/3/1 11:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北1日電）政府每年都會盤點各地防空避難設施及例行性調查。警政署今天最新統計資料指出，全國防空疏散避難設施共計約10萬5000多處，可容納約8665萬餘人。

根據警政署今天統計主管建築機關列冊移送警察機關的資料顯示，全國防空疏散避難設施約10萬5000多處，可容納約8665萬餘人。同時，相關防空疏散避難設施地點，可在各縣市警察局官網的防空疏散避難專區查詢。

警政署表示，由於各地的防空疏散避難設施主管機關為各縣市建築機關，詳細地點和數量都以其列管統計資料為主，警察機關為輔助單位。

根據建築法第140條規定，「凡經中央主管建築機關指定之適用地區，有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，應依本編第141條附建標準之規定設置防空避難設備。」

不過，符合下列規定之一者不在此限，包括「建築物變更用途後應附建之標準與原用途相同或較寬者；依本條指定為適用地區以前建造之建築物申請垂直方向增建者；建築基地周圍150公尺範圍內之地形，有可供全體人員避難使用之處所，經當地主管建築機關會同警察機關勘察屬實者；其他特殊用途之建築物經中央主管建築機關核定者。」

媒體報導，俄烏戰爭讓台灣人聯想「今日烏克蘭，明日台灣」，近來台灣也悄悄提高防備，要求各地盤點防空洞及避難場所。

對此，行政院發言人羅秉成昨天說，政府每年都會依法盤點各地防空避難設施及例行性調查，並在網站公開，屬例行性常態作為，無庸將例行的盤整作為，刻意藉機與俄烏戰事作不當連結。（編輯：李亨山）1110301

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族