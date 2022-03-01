例行盤點防空避難措施 全國共計10.5萬多處

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）政府每年都會盤點各地防空避難設施及例行性調查。警政署今天最新統計資料指出，全國防空疏散避難設施共計約10萬5000多處，可容納約8665萬餘人。

根據警政署今天統計主管建築機關列冊移送警察機關的資料顯示，全國防空疏散避難設施約10萬5000多處，可容納約8665萬餘人。同時，相關防空疏散避難設施地點，可在各縣市警察局官網的防空疏散避難專區查詢。

警政署表示，由於各地的防空疏散避難設施主管機關為各縣市建築機關，詳細地點和數量都以其列管統計資料為主，警察機關為輔助單位。

根據建築法第140條規定，「凡經中央主管建築機關指定之適用地區，有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，應依本編第141條附建標準之規定設置防空避難設備。」

不過，符合下列規定之一者不在此限，包括「建築物變更用途後應附建之標準與原用途相同或較寬者；依本條指定為適用地區以前建造之建築物申請垂直方向增建者；建築基地周圍150公尺範圍內之地形，有可供全體人員避難使用之處所，經當地主管建築機關會同警察機關勘察屬實者；其他特殊用途之建築物經中央主管建築機關核定者。」

媒體報導，俄烏戰爭讓台灣人聯想「今日烏克蘭，明日台灣」，近來台灣也悄悄提高防備，要求各地盤點防空洞及避難場所。

對此，行政院發言人羅秉成昨天說，政府每年都會依法盤點各地防空避難設施及例行性調查，並在網站公開，屬例行性常態作為，無庸將例行的盤整作為，刻意藉機與俄烏戰事作不當連結。（編輯：李亨山）1110301