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強押債務人灌毒水致死棄屍 男子判15年半定讞

2022/3/1 11:26
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（中央社記者林長順台北1日電）高雄丘姓男子偕孫姓、鄭姓男子等強押凌虐黃姓男子討債，強灌毒水後棄屍，遺體發現時已成白骨。高雄高分院依殺人罪判丘男15年6月徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，33歲的丘男與黃男有新台幣20萬元毒品、財務糾紛，丘男於民國108年5月為索討債務，找來孫姓、鄭姓友人強押拘禁黃男，過程中不只動手毆打，還將黃男關在衣櫃內，甚至強灌摻雜毒品污水，黃男在遭長期拘禁後急性中毒死亡。

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丘男等人見黃男死亡後，為免東窗事發，將遺體載往高雄市大寮區鳳林一路一帶，推落深約10公尺的陡峭邊坡棄屍；直到5個月後，警方獲報黃男疑遭殺害，才在山區尋獲黃男骨骸。

高雄地方法院依共同犯殺人、妨害自由、遺棄屍體等罪判丘男16年、孫男13年、鄭男11年6月徒刑。高雄高分院改判丘男15年6月，另改依妨害自由罪判孫男3年6月徒刑、鄭男3年2月徒刑。丘男上訴後，最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：張芷瑄）1110301

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