殺人綁空心磚棄屍東螺溪 酒店女一家4口遭起訴

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在酒店上班的30歲林女夥同父母及弟弟策劃殺害張姓男友，並從張男帳戶領出新台幣現金470萬元，檢方依強盜殺人及遺棄屍體等罪起訴，並建請從重量刑。（彰化縣警察局提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年3月1日

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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）林女和張姓男友發生爭吵而心生不滿，竟夥同父母及弟弟策劃殺害張男，還在屍體綁空心磚丟棄東螺溪，林女等人從張男帳戶領出現金470萬元，檢方依強盜殺人及遺棄屍體等罪起訴，並建請從重量刑。

台灣彰化地方檢察署今天公布起訴書指出，在酒店上班的30歲林女和張男為男女朋友，林女得知張男名下有多個銀行帳戶，帳戶內有大筆款項；去年6月，林女與張男交往時，不滿時常發生爭執，並覬覦張男銀行帳戶內大筆款項，意謀殺害張男領出存款。

起訴書指出，林女和父母、弟弟談及此事，一家人決定先將張男誘騙到彰化縣再殺人棄屍，林女的弟弟先請陳姓友人幫忙取得安眠藥，又選定彰化埔鹽鄉東螺溪作為殺害張男後的棄屍地點。

去年10月，林女帶張男回到位在彰化縣福興鄉的住處，將安眠藥磨成粉加入飲料，再讓張男喝下飲料，張男服藥後想睡覺，林女一家人於是開車載張男出遊，等到張男在車上熟睡，林父拿出預藏的棉繩將男子勒斃，用黑色膠帶纏繞張男屍體臉部，再將屍體載運到東螺溪棄屍。

檢方查出，林女等人擔心屍體浮出水面，將2塊空心磚綁在張男屍身上，將張男屍體丟進東螺溪後又擔心水位太淺不足以覆蓋屍體，又撿拾岸邊石頭壓在屍體上，以免屍體浮出水面。

林女等人棄屍後，拿著從張男身上取得的4張提款卡，輸入密碼提領帳戶內現金，總共領出新台幣470萬元；而林女一家人又因擔心張男屍體浮出水面遭查獲，購買潛水裝及蛙鏡，前往東螺溪棄屍處潛水查看張男屍體所在位置，再拿大石頭壓在張男屍體上。

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去年10月29日，有民眾在東螺溪發現浮屍，檢警循線逮捕林女一家4人及陳男；承辦檢察官認為，林女僅因與張男有感情糾葛，竟因覬覦張男存款，謀劃殺害張男，林女父母及弟弟都是林女家人，不思勸阻反而共謀殺人棄屍，而林女等4人冷血殺害張男後棄屍，再盜領被害人存款，顯見林女一家人強盜殺人意志堅決，依刑法強盜殺人及遺棄屍體等罪，起訴林女一家人，建請法院從重量刑。

至於另名被告陳男涉犯刑法幫助殺人及遺棄屍體罪，也遭檢方提起公訴。（編輯：卞金峰）1110301