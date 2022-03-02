酒店女一家殺人棄屍遭起訴 父母案發前還偷賣場

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（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）林姓酒店女一家4人涉殺人棄屍遭起訴，其中林女父母在動手前幾天竟接連到賣場偷竊夜燈喇叭、手機架、美體煥膚乳、行動電源等物，3次竊盜行為遭判應執行罰金新台幣1萬4000元。

在酒店上班的30歲林姓女子和張姓男友爭吵而心生不滿，去年10月夥同父母、弟弟策劃殺害張男，還在屍體綁空心磚丟入東螺溪，再從張男帳戶領出現金470萬元，彰化地方檢察署偵查終結，依刑法強盜殺人及遺棄屍體等罪，起訴林女一家人，建請法院從重量刑。

媒體今天進一步發現，林女父母設局殺人前幾天，竟陸續到賣場偷竊無線藍芽小夜燈喇叭、手機支架、風扇等物品，涉犯竊盜罪，林女父母落網坦承犯行，與被害人達成和解並賠償損失，檢察官聲請簡易判決處刑，彰化地方法院判林女父母各應執行罰金1萬4000元。

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根據彰化地方法院刑事簡易判決內容，50歲林姓男子、49歲林劉姓女子民國110年10月3日晚間前往寶雅生活館彰化鹿港店竊得1個無線藍芽小夜燈喇叭，價值599元，接著同年10月7日再到同家賣場竊得2組手機支架，價值398元。

隔天則改到寶雅彰化金馬店下手，這次得手自動擺頭夾式風扇1個，價值599元、水揚酸美體煥膚乳2瓶，價值2760元、快充行動電源1個，價值459元，2人犯案後共乘機車離去，店家發現後報警，檢察官聲請簡易判決處刑，法院判決3次竊盜行為合併應執行罰金1萬4000元，可易服勞役。可上訴。（編輯：李錫璋）1110302