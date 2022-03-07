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曾因澎恰恰案入獄 盧照琴猥褻少女判10月定讞

2022/3/7 11:24
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（中央社記者林長順台北7日電）曾涉及藝人澎恰恰光碟恐嚇案的男子盧照琴於民國98年假釋出獄，他於107年間另被控猥褻未滿18歲少女。最高法院今天依強制猥褻罪判處盧照琴有期徒刑10月。全案定讞。

盧照琴因涉及藝人澎恰恰光碟恐嚇案，被判處有期徒刑2年4月，民國96年11月8日入監服刑後，法務部於98年6月間准予假釋，台灣高等法院裁定保護管束，盧男同年7月出獄。

判決指出，盧照琴與被害少女的母親是男女朋友，他於107年8月1日下午打電話邀人在南投的女友到台北聚餐，女友開車帶著當時17歲的女兒一同前往。3人用餐後，晚間一起搭計程車到桃園市一家汽車旅館休息。

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判決表示，盧照琴被控於當天晚間11時許，趁被害少女在廁所為酒醉嘔吐的母親清洗衣物時，自少女身後將手伸入少女上衣，強行撫摸胸部，並以下體磨蹭。少女事後提告強制猥褻。

盧照琴否認犯罪，辯稱少女與母親吵架才遷怒誣告他。但嘉義地方法院不採信盧男說法，依強制猥褻罪判刑10月。盧照琴不服提起上訴，台南高分院駁回上訴。最高法院今天再度駁回上訴。全案定讞。（編輯：方沛清）1110307

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