台中火災6死 屋主堆積回收物是地方頭痛人物

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市中區興中街大樓火警造成6死6傷，當地里長表示，莊姓女屋主經常在騎樓堆積回收物，造成惡臭與髒亂，時常被附近居民檢舉，莊女還時常與鄰居起衝突，被地方視為頭痛人物。

案發的大樓為7層樓高建築，前身為印象飯店，已是35年老屋，經改建隔間為41間套房，莊姓女屋主長期在一樓騎樓處堆放回收物，且樓梯間堆放雜物。

消防局人員今天向中央社記者表示，救災時發現樓梯間堆放雜物，影響住戶逃生，因煙囪效應造成整棟延燒，且頂樓加蓋悶燒形同烤箱，起火原因仍待釐清。

台中市中區柳川里長蔡翠碧今天接受媒體聯訪時表示，莊女多年前，以姊姊名義買下大樓出租套房，每間租金新台幣5000元至7000元不等，莊女原先在1樓經營卡拉OK，但因出入複雜、噪音問題屢遭檢舉，莊女才收店改做資源回收。

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蔡翠碧指出，莊女固定對外收受回收物，還僱人在騎樓整理回收物，因惡臭與髒亂問題，時常接獲附近居民檢舉，只好請環保局清理與開單，但莊女仍然故我，還與居民起衝突，甚至因處理回收問題多次控告清潔隊員，是地方頭痛人物。

附近鄰居表示，莊女堆積大批回收物，常引來蟑螂老鼠，夏天甚至還會有傳播登革熱的疑慮，向環保局檢舉也不見效果，大樓的房客多是中低收入戶，不少人都是獨居，甚至要靠里長與社福單位協助申請補助，發生意外附近住戶也都感到難過。（編輯：卞金峰）1110307

台中市中區興中街大樓火警造成6死6傷，台中市消防局火災調查人員7日進行勘查作業。中央社記者蘇木春攝 111年3月7日