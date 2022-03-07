台東富岡漁港自小客車落海 7旬駕駛獲救送醫

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（中央社記者李先鳳台東縣7日電）台東富岡漁港今天下午發生自小客車落海意外，年約70歲老翁開車因不明原因掉入海中，海巡人員獲報救援，老翁被救上岸後，意識模糊送醫急救，事故原因仍待海巡及警方調查。

在漁港旁的目擊民眾指出，當時看見一輛車車頭朝下衝入海中，剛開始車子上半部還浮在水面，老翁似乎想要開車門卻打不開，他趕緊大聲呼叫對面的海巡隊救人，老翁好不容易爬出來，在水面上水母漂。

海巡聽到呼救後隨即下水救人，將老翁拉到停在岸邊的客輪上，救援上岸後由救護車送醫急救。

據漁港監視器畫面顯示，一輛銀色自小客車行駛防波堤上，對向駛來另輛轎車，銀色自小客車車頭偏駛即掉入海中。（編輯：張雅淨）1110307

台東富岡漁港7日下午發生自小客車落海意外，年約70歲老翁開車不明原因掉入海中，海巡人員獲報趕往救援，老翁被救上岸後，意識模糊送醫急救。（海巡署第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月7日