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疑有人假冒桃檢發公函詐騙 正牌桃檢分案偵辦

2022/3/8 17:08
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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園地檢署今天陸續接獲民眾反映，接獲以「台灣桃園地方檢查署」為名發出的偽造公函，甚至要求投資人提領資金時須繳納15%保證金，桃檢已分案偵辦，呼籲民眾切勿受騙上當。

桃園地方檢察署下午發布新聞稿表示，這些以「台灣桃園地方檢查署」及代理檢察長陳維練名義寄發的偽造公函，內容為地檢署針對穆迪投資服務公司投資人，要求於3日內儘快辦理資金提領工作，地檢署將派員佩掛署證到各單位進行督導作業。

桃檢指出，偽造公函還載明，投資人為證明資金合法來源，在提領資金時必須繳納15%保證金，否則帳戶將全部凍結並予以清零等。

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並檢附以「金融監督管理委員會台灣證券交易所」為名，標題為「關於穆迪證券平台用戶涉嫌洗錢及內線交易之整頓通知」的偽造公文，以及以「證券櫃檯買賣中心」為名的「穆迪投資服務公司（台灣 TPEx）正常監管」偽造文件，意圖詐騙民眾。

桃檢指出，相關函文、資料及蓋印的官防均屬偽造，不但文意不通順，甚至還有許多錯字，桃園地檢署已分案偵辦，民眾切勿受騙上當。如果發現有歹徒藉此行騙，也請儘速向當地司法警察機關報案尋求協助。（編輯：李錫璋）1110308

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