男子花蓮搭火車至基隆 夜闖2所國小行竊遭逮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

呂姓男子（中）7日搭火車從花蓮到基隆，於晚間接連闖入2所國小行竊，警方見呂男在校園內形跡可疑隨即展開圍捕，詢後依竊盜罪嫌，將呂男移送基隆地檢署偵辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）呂姓男子昨天搭火車從花蓮到基隆，於晚間接連闖入2所國小行竊，呂男見警員到場立刻拔腿狂奔，攀爬校園鐵門跳到校外企圖逃逸仍被警方逮捕，詢後今天移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第3分局百福派出所昨天晚間10時許陸續接獲五堵國小和堵南國小通報，有不明男子入侵校園，所長羅軒偉立即率巡佐路鴻裕、警員呂亞迪、林佳蓁和實務訓練生蔡永純兵分2路趕赴現場查看。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方抵達堵南國小時，發現呂男在校園內形跡可疑，呂男見警立刻拔腿逃逸，警方隨即展開圍捕，女警林佳蓁將呂男逼到校門口圍牆，重達90公斤呂男攀爬校園鐵門後跳落校外企圖逃逸，一只藍白拖鞋還卡在鐵門，最終遭警方逮獲，並在呂男身上起獲新台幣385元、超商禮卷200元、超商儲值卡等證物。

26歲呂男坦承連續侵入校園破壞門窗竊取教職員財物，並供稱搭火車從花蓮出發，因為身上錢財只夠買到基隆的車票，在百福車站下車後，打算隨機挑選2所學校，竊取錢財後再到中南部找朋友，沒想到被警方逮捕，警方詢後依竊盜罪嫌，將呂男移送基隆地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110308