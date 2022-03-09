花蓮玉里鎮長蔡秋龍疑收回扣涉貪 遭檢方聲押

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花蓮縣玉里鎮公所被檢舉多起工程驗收不實、鎮長蔡秋龍（右）與得標廠商有不尋常金錢往來，檢調8日帶回蔡秋龍等11人訊問，認為蔡秋龍等5人犯罪嫌疑重大，9日依貪污等罪嫌聲請羈押禁見。圖為2020年6月4日蔡秋龍出席割稻活動。中央社記者張祈攝 111年3月9日

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）玉里鎮公所被檢舉多起工程驗收不實、鎮長蔡秋龍與得標廠商有不尋常金錢往來，檢調昨天帶回蔡秋龍等11人訊問，認為蔡秋龍等5人犯罪嫌疑重大，今天依貪污等罪嫌聲請羈押禁見。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷今天接受媒體聯訪指出，檢察官昨天上午指揮法務部調查局花蓮縣調查站、東機站、花蓮縣刑大等單位，持法院核發搜索票，搜索玉里鎮公所、蔡秋龍及相關標案承辦人員辦公位置及住處，共計搜索15處所、涉案被告11人。

林俊廷指出，案件涉及玉里鎮公所於108至110年間多項公共工程弊案，經調查發現蔡秋龍與多家得標廠商間的不正當金錢往來，累計達新台幣上千萬元，涉犯貪污治罪條例藉勢藉端勒贖罪、收受賄賂罪、圖利罪。

經檢察官複訊後，認為蔡秋龍、徐姓妻子、吳姓技士、林姓技士及李姓清潔隊員等5人犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，今天上午向法院聲請羈押禁見；另外鎮公所張姓秘書及金姓約聘技士各交保20萬，陳姓廠商人員交保30萬元。

花蓮地方法院預計今天下午召開羈押庭。

檢調人員懷疑，被告等人以借貸方式、要求得標廠商贊助活動等方式規避，藉以收受回扣，並於廠商得標工程驗收時放水，目前已知弊案工程包括玉里鎮大禹壘球場。

蔡秋龍曾任花蓮縣府南區服務中心主任、玉里鎮民代表，2018年國民黨提名失利，仍堅持脫黨參選，爆冷門擊敗前鎮長龔文俊。蔡秋龍上月才公開表態將爭取連任。（編輯：郭諭儒）1110309