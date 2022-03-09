北市市民高架軍卡擦撞BMW 警排除酒駕

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台北市市民高架建國南路上方路段9日上午發生軍用大貨車擦撞BMW汽車事故，BMW汽車車身有明顯刮痕，無人傷亡。雙方事後才向警方報案，警方依A3類交通事故處理，軍用卡車駕駛已允諾賠償。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月9日

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）台北市市民高架建國南路上方路段今天發生一起軍用大貨車擦撞BMW汽車事故，造成後車遭刮損，因雙方駕駛都在事後才向警方報案，依A3類交通事故處理，軍卡駕駛允諾賠償。

北市警方今天接獲報案，市民高架建國南路上方路段於上午8時42分許發生軍用大貨車擦撞BMW汽車事故，並造成BMW汽車遭刮損，雙方駕駛當下都未停車處理，兩人事後才向警方報案。

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據調查了解，37歲杜男案發時駕駛軍用大貨車沿市民高架第一車道行駛要變換至第二車道時，其右側車身不慎碰撞同向第二車道49歲洪女所駕駛的BMW汽車左側車身，無人受傷，但後車車身因此遭刮損。

警方獲報後依A3類交通事故規定處理，肇事軍用大貨車隸屬湖口542旅聯合兵種第一單位，已排除雙方酒駕，但現場無監視器畫面及行車紀錄器影像，杜男駕駛已允諾賠償洪女相關車損費用。（編輯：張銘坤）1110309