假檢警詐欺機房專騙中國民眾 刑事局逮10嫌送辦

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刑事局電信偵查大隊副大隊長游文勝（圖）10日表示，警方循線查獲以28歲彭姓男子為首的在台電信詐欺機房，與對岸詐欺集團合作利用假檢警騙術，鎖定中國民眾詐財，彭男等10嫌在台中落網，全案依法送辦。中央社記者黃麗芸攝 111年3月10日

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）以28歲彭男為首的在台電信詐欺機房偕對岸詐欺集團利用假檢警騙術，鎖定中國大陸民眾詐財，初估被害者逾400人，刑事局接獲檢舉情資進行長期跟蒐，於台中市查獲10嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，電信偵查大隊副大隊長游文勝表示，去年初接獲國內檢舉情資，稱有電信詐欺機房藏匿於新竹市一帶，專案小組於前年4月底執行搜索時，發現此不法集團已搬離上述據點。

隨後偕同新竹市警察局刑事警察大隊、台中市警察局第四分局共組專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

據調查了解，此不法集團為第一線的詐騙話務機房，旗下成員透過隨機撥打中國大陸民眾電話，自稱是中國大陸工信部舉報中心人員，並告知被害人門號遭盜用且涉嫌販賣假藥。

隨後，電話再轉接給第二線公安局110報案中心，由第二線話務手假扮公安人員謊稱被害人身分遭盜用，且涉及刑事案件需交付個人金融帳號等資料。

最後，歹徒再將被害人金融個資轉接給第三線犯嫌，並冒充檢察官告知被害人要匯款至「國家監管帳戶」以證自身清白，再由中國大陸車手負責提領詐得的匯入款項。

專案小組經長期持續跟監、蒐證，鎖定此詐欺集團自去年11月便搬遷至新據點台中市北屯區一帶藏匿，今年1月中旬見時機成熟執行搜索行動，並查獲集團負責人28歲彭男等10嫌，其中話務手陳男和楊男先前分別因毀損、詐欺罪遭通緝。

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經警方初步清查發現，此案被害人多分布在中國大陸湖北、河南及廣東等地區，已知逾400人受害，並掌握其中32名被害人的真實身分且均為女性，正持續釐清相關被害人個資，同時透過兩岸共同打擊犯罪機制移請中國大陸地區公安部門協查。

全案詢後將彭男等10嫌依涉刑法詐欺罪及組織犯罪防制條例解送台中地檢署偵辦，彭男和洪姓、王姓幹部裁定收押，遭通緝的陳男和楊男則解送歸案，另5嫌則分別以新台幣3萬至5萬元不等金額交保。（編輯：張銘坤）1110310