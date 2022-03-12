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防疫巴士國道追撞事故 高市安排防疫計程車接居檢者

2022/3/12 17:05（3/12 17:21 更新）
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國道1號南下高雄九如段12日中午發生連環車禍，1輛大客車和7輛自小客車發生連環追撞，共6人輕傷送醫。高雄市衛生局指出，這輛大客車是COVID-19防疫巴士，車上5人已另安排防疫計程車接駁。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月12日
國道1號南下高雄九如段12日中午發生連環車禍，1輛大客車和7輛自小客車發生連環追撞，共6人輕傷送醫。高雄市衛生局指出，這輛大客車是COVID-19防疫巴士，車上5人已另安排防疫計程車接駁。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月12日
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（中央社記者曾以寧高雄12日電）國道1號南下高雄九如段今天中午發生防疫巴士和7輛自小客車發生連環追撞，造成6人輕傷。高市府並安排防疫計程車接駁巴士上5名入境PCR陰性準備居家檢疫的民眾。

國道1號南下366.9公里高雄九如段今天中午近2時發生連環車禍，1輛大客車和7輛自小客車發生連環追撞，一共6名輕傷傷者已陸續送醫。

高雄市政府衛生局告訴中央社記者，這輛大客車是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫巴士，搭載5名於桃園機場落地PCR採檢陰性、準備進行居家檢疫的民眾南下，目前已安排防疫計程車一一接駁，稍早均已安全入住各自居檢場所。

衛生局說，車上6人含駕駛均未受傷，所有人員全程均配戴口罩，評估無社區傳播風險。

警方表示，國道1號南下366.9公里高雄九如段中午1時55分發生連環車禍，現場1輛大客車追撞7輛自小客車，一度造成後方車流回堵，直到3時7分排除事故、開放全線正常通車。警方說明，目前調閱影像瞭解應是大客車追撞其他車輛造成事故，詳細肇事原因尚待釐清。

高雄市政府消防局表示，有6名傷者陸續送醫，幸皆為輕傷，無生命危險。（編輯：黃世雅）1110312

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