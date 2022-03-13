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酒駕2次沒學乖 男黃湯下肚又自撞火燒車險沒命

2022/3/13 14:40（3/13 14:51 更新）
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南投縣埔里鎮13日清晨發生自撞火燒車事故（圖），路人救出蕭姓男駕駛，埔里警方發現蕭男酒測值達0.64毫克，且蕭男已有過2次酒駕紀錄，全案將依涉犯公共危險罪嫌法辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年3月13日
南投縣埔里鎮13日清晨發生自撞火燒車事故（圖），路人救出蕭姓男駕駛，埔里警方發現蕭男酒測值達0.64毫克，且蕭男已有過2次酒駕紀錄，全案將依涉犯公共危險罪嫌法辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年3月13日
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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）埔里鎮鬧區今天清晨發生自撞火燒車事故，路人趕緊救出蕭姓男駕駛，警方對蕭男施以呼氣酒精測試達0.64毫克，也發現蕭男早就有2次酒駕紀錄，全案將依涉犯公共危險罪嫌法辦。

29歲蕭男從外地來埔里鎮與朋友聚會喝酒，今天清晨駕車返回民宿途中，行經埔里鎮仁愛路撞上圓環護欄導致車輛起火，路過民眾趕緊拖出蕭男並報案送醫，原以為是一件單純的車禍事故，但警方依程序酒測，赫然發現蕭男呼氣酒測值達0.64毫克，明顯超標。

南投縣警察局埔里分局今天發布新聞資料表示，仁愛路圓環清晨發生一起火燒車事故，經查為蕭男酒後駕駛小客車自撞圓環護欄引發車輛起火，蕭男經送醫診斷後右腳骨折；員警對蕭男施以呼氣酒測，數值達0.64毫克，出院偵訊後以公共危險罪嫌函送南投地檢署偵辦。

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埔里分局調查，蕭男民國104年、108年各有酒駕紀錄，這次第3度酒駕肇事，屬10年內再犯，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；另外，行政罰部分，依據道路交通管理處罰條例第35條，10年內駕駛汽車第2次酒精濃度超標，處最高額12萬元罰鍰，第3次以上按前次違反所處罰鍰金額加罰9萬元。

埔里分局表示，立法院111年1月24日三讀修正通過加重酒駕刑罰，增訂加重結果犯與再犯的罰金刑，也延長再犯重罰年限，請民眾絕對要重視並強力要求自己及親友不要酒駕，共同維護交通安全。（編輯：陳仁華）1110313

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