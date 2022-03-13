3酒駕累犯成首批被公開資訊案例 台南率先公告

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市政府於3月2日公告實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，警方首週攔獲3人因涉嫌多次酒後駕車，成為首批被公告在台南市重大酒駕事件資訊網頁案例。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，道路交通管理處罰條例增訂酒駕再犯者得公布再犯者姓名、照片及違法事實，將於3月31日起實施，但台南市長黃偉哲相當重視酒駕危害事件，指示市府相關單位應於法令上路前有更積極作為。

交通局長王銘德表示，台南市推動「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，以酒駕肇事致死、酒駕肇事重傷、酒駕肇事逃逸、受社會矚目酒駕新聞事件、因酒駕受裁決處分確定共5類重大酒駕事件，將當事人去識別化資訊、違規事實相關說明、當事人影像模糊化處理的相關照片，適時公布於交通局網站，希望警惕當事人，同時提醒民眾行經酒駕事故路段更加小心。

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王銘德指出，公告後執行首週，台南市警方分別在麻豆區謝庴寮、下營區九份街、中西區民族路二段攔獲謝姓、邱姓、林姓3名民眾涉嫌酒後開車、騎機車再犯案件，均依公共危險罪嫌移送偵辦，由於3人均為曾因酒駕受過裁決處分確定的累犯，於是將3人資訊公告在網頁。

他說，市府將持續針對重大酒駕肇事事故適時主動公開資訊，呼籲民眾切勿心存僥倖，可請未飲酒親朋好友接送或搭乘計程車，並多利用酒後代駕服務。（編輯：陳仁華）1110313