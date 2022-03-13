假冒公益團體詐捐款人 警受理24件財損逾5百萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北13日電）刑事局今天指出，近期有詐騙集團假冒「公益團體」詐騙，先竊取公益團體捐款資料，再致電捐款人謊稱「解除分期付款」行騙，165專線3月已受理24案、總財損逾新台幣500萬元。

刑事局今天發布新聞稿表示，近日發現詐騙集團行騙手法轉型，從以往攻擊電商平台業者資料庫竊資，轉而鎖定公益團體並竊取其個人捐款資料，進而以謊稱「解除分期付款」方式詐騙捐款人。

根據165反詐騙諮詢專線統計，3月已受理假冒「公益團體」詐騙報案計24案、總財損金額約500餘萬元。

刑事局指出，此詐騙手法先由駭客駭入公益團體的電腦資料庫，藉此掌握捐款人姓名、電話及捐款金額等資料後，再偽裝成公益團體致電捐款人假稱「工作人員操作錯誤，導致網路匯款變成分期付款或定期扣款等」，並以「被害款項受款帳戶」包裝成「解除錯誤密碼」等話術，混淆被害人。

刑事局表示，待被害人信以為真操作ATM或網路銀行時，再將其存款轉匯到歹徒的指定受款帳戶，讓血汗錢有去無返。

刑事局指出，已即時通知個資疑似外洩的公益團體，提供防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對捐款人發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至晚間10時等防詐作為，並要求加強資安防護措施及在官網置放反詐騙宣導。

此外，透過165全民防詐網、臉書（Facebook）粉絲專頁及警政服務APP管道，宣導及提醒捐款者提高警覺、慎防詐騙。

刑事局呼籲，「愛心不減、多查證」，縱使詐騙集團利用愛心行騙，捐款人熱心捐款幫助弱勢團體，仍可多查證防制詐騙。

刑事局提醒，若接獲不明電話來電顯示開頭帶「+、+2或+886」號等，或是聽到「解除設定、分期付款、重複扣款」等關鍵字，絕對是詐騙，請立即掛斷，並通報165反詐騙諮詢專線查證。（編輯：戴光育）1110313