公車司機毒駕致1死1傷 二審重判5年6月

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（中央社記者劉世怡台北16日電）台北市內湖區109年間發生三重客運公車衝撞人行道，致1死1傷，一審判毒駕司機4年半。二審今審酌他否認肇事與毒品有關、是因其他藥物又未賠償被害人，改重判5年6月。可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，許姓司機否認交通意外的發生與施用毒品有關，辯稱是因服用高血壓等慢性病藥物發生作用等語。

判決指出，經原審及合議庭勘驗結果，事故發生時，許姓司機有麻木、恍惚、 精神不濟、注意力及對身體控制能力均明顯降低情況，與毒品戒斷期間的生理狀態相符，明顯可見他在事故前69小時服用甲基安非他命後，延至事故當天，因戒斷作用造成極度疲憊、疲乏、精神恍忽現象，導致無法妥適操控車輛而肇事。

二審考量，許姓司機的辯解，案發後由客運公司與被害人家屬處理和解事宜，司機個人至今未賠償付出金錢，且為累犯須加重刑度以及自首減刑後，認定原審判刑4年6月太輕而罪刑不相當，依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，重判5年6月。可上訴。

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全案緣於，許姓司機民國109年9月18日在基隆市住處服用甲基安非他命，明知服用毒品後，可能因注意力及控制力受影響而不能安全駕駛，仍於同年月21日駕駛三重客運公車載客。

許姓司機駕車行經台北市內湖區內湖路1段時，因受毒品副作用影響，出現極度疲憊、疲乏現象，注意力及控制力均嚴重減損，控車失當造成車輛嚴重偏離道路，車輛急速駛衝上人行道，導致許姓路人傷重身亡，一名警員受傷。一審判他4年6月徒刑，經上訴，二審由高院審理。（編輯：李亨山）1110316