爺孫雙載騎機車疑闖紅燈 猛撞拖板車1死1傷

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）陳姓老翁騎機車載孫子上學途中行經南投市小溪橋，疑闖紅燈與一輛左轉拖板車碰撞，老翁因猛撞車身當場失去呼吸心跳，後座孫子受傷送醫；拖板車駕駛依過失致死罪嫌法辦。

71歲陳姓老翁昨天上午騎機車載14歲李姓孫子上學途中，行經南投市中興路小溪橋路段，於路口與一輛滿載鋼筋的拖板車發生碰撞，從行車記錄器畫面可見駕駛機車的老翁猛力撞上正在左轉的拖板車尾端，撞擊聲嚇壞運動路人，拖板車駕駛察覺異狀立即煞停查看。

南投縣警察局南投分局交通小隊長歐俊佑今天接受媒體聯訪說，陳姓民眾駕駛普通重型機車載乘客沿中興路由南往北行駛，林姓男子駕駛營業半拖車由軍功路140巷由東左轉南行駛，雙方於路口發生碰撞，造成機車陳姓駕駛及乘客傷重，由消防局救護車送醫急救。

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歐俊佑表示，陳姓機車駕駛呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經醫院搶救無效宣告死亡，營半拖車林姓駕駛呼氣酒測值0，機車駕駛是否酒駕則待釐清，此案主要肇事因素為機車駕駛闖紅燈，營半拖車超載為次要肇因，除依規定開罰，林姓駕駛也依過失致死罪嫌移送法辦，並報請南投地檢署相驗死者遺體。

據了解，這輛拖板車從小溪橋旁道路駛出，左轉遭機車撞上，陳姓老翁疑載孫子要去上學，由於老翁上半身猛力撞擊車身，當場就失去呼吸心跳，送醫搶救回天乏術，後座孫子疑大腿骨折需住院開刀。（編輯：陳仁華）1110316