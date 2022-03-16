男童遭公園鐵條傷眼國賠 盧秀燕：市府應撤回上訴

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市1名男童6年前在西屯區福瑞公園遭鐵條傷眼，家長訴請國賠，法院判賠新台幣316萬多元，台中市政府提出上訴。市長盧秀燕今天表示，既然已判決，市府應接受並撤回上訴。

當年才13歲的黃姓男童於民國105年3月底，在福瑞公園戶外活動時，被公園內支撐櫻花樹的鐵條插破眼鏡，結果眼睛被眼鏡碎片刺傷視網膜、水晶體，造成右眼瞳孔喪失，歷經多次手術，視力還是無法恢復正常。

男童家長訴請國賠，法官以台中市政府對公園管理有疏失，判賠316萬多元，判決出爐後，市府以事發地點為草地，不是兒童遊戲區，因此提出二審上訴。

台中市議會今天召開臨時會，國民黨市議員黃健豪及楊正中在會中質詢時，都認為家長在意外發生後，為小孩的治療已身心疲乏，小孩一生都毀了，市府還要提出上訴，實在太官僚了，既然法院都判市府敗訴，且有具體金額，市府為何還要上訴。

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盧秀燕答詢時指出，此個案發生後，市府與受害者協商，107年她上任之前市府進行訴訟，最近判決下來，判市府需賠償，依據市府機制，訴訟會到二審及三審。

盧秀燕強調，她個人重視此事件，法官有一審判決，金額非常明確。家長從105年至今，因法律訴訟耗盡心力，家長若願意接受法官判決結果，她認為市府應接受並撤回上訴，雙方都可以接受就可以進行處理。（編輯：郭諭儒）1110316