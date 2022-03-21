男子7次酒駕前科再犯 被判刑9月須入監

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（中央社記者林長順台北21日電）有7次酒駕前科的劉姓男子去年12月間又酒駕，並追撞前方車輛，劉男當時被驗出酒測值超標。台北地院審理後，認為劉男不知悔悟，應予嚴懲，判刑9月。可上訴。

判決指出，劉男於民國110年12月9日凌晨在住處喝完高粱酒後，當天上午駕駛貨車行經台北市信義區信義路與基隆路口時，因不勝酒力，追撞前方自小客車。

員警據報到場處理，並將劉男送到台北醫學大學附設醫院進行抽血檢驗，經換算為呼氣酒精濃度高達每公升1.528毫克。台北市警察局信義分局將劉男移送台北地檢署偵辦。劉男偵訊時坦承不諱，檢察官依公共危險罪起訴。

台北地方法院審理時，發現劉男分別在91年、92年、94年、101年、104年、108年間涉犯7件酒駕案件，竟不知悔悟，再犯此案，顯然無視於自身及其他不特定人的生命、身體及財產安全，應予嚴懲，判決9月有期徒刑。全案可上訴。

法界人士指出，此案法官判處劉男9月徒刑，依法不得易科罰金，若案件經判決確定，劉男須入監服刑。（編輯：戴光育）1110321