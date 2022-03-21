民眾遇騙 「圈存止扣」打165、立即報案保錢包

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）烏俄戰爭影響金融市場，連帶助長假投資詐欺案攀升，北市警方今天提醒，民眾若遭騙應立即撥打165專線以啟動「圈存止扣」機制，並在24小時內向警方完成報案以凍結人頭帳戶。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，烏俄戰爭爆發，影響金融市場甚鉅，其中黃金、原物料價格呈大幅上漲趨勢，經分析近期發生的詐欺手法發現，部分詐騙集團看準多數民眾想趁機投資期貨等管道賺外快，使得假投資詐欺案發生率高且財損金額最多。

北市65歲蘇姓婦人在過年期間瀏覽投資新聞網頁時，點入廣告網頁並透過連結加入詐騙集團成立的投顧聊天室群組，遭假投顧老師於烏俄戰爭期間聲稱「保證獲利、穩賺不賠、高投資報酬率」話術鼓吹，便投入新台幣50萬元現金投入操作，帳面獲利豐厚，但提領卻被要求繳交許多手續費，才驚覺遭詐。

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刑事警察大隊提醒，民眾若發現遭遇詐騙時，請立即撥打165專線以啟動暫時性「圈存止扣」機制，並於24小時內至警察機關完成報案，才能將對方的人頭帳戶凍結。

同時，為讓金融機構行員能迅速指引受騙民眾撥打165專線，市刑大也特地製作「圈存止扣就打165 立即報案保錢包」宣導圖及滑鼠墊，將發送至北市各金融機構宣導，以守護民眾荷包血汗錢。（編輯：方沛清）1110321