貝里斯貨船擱淺2週脫困 航港局追償約5000萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

貝里斯籍貨船聯利輪（UNIPROFIT）8日擱淺在台東富岡漁港外，交通部航港局表示，22日上午由2艘拖船配合潮汐成功拖淺，解除海上油污染危機。（航港局提供）中央社者汪淑芬傳真 111年3月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）貝里斯籍貨船聯利輪（UNIPROFIT）8日擱淺在台東富岡漁港外，交通部航港局今天上午將船脫困，解除海上油污染危機，同時將向中國船東追償約新台幣5000萬元應變處理費。

航港局發布新聞稿，貝里斯籍聯利輪8日擱淺在台東富岡漁港外，19日上午由岸側大型吊車開始進行貨載減輕，今天上午8時由2艘拖船配合潮汐成功拖淺，避免船上殘油污染台灣東部海域。

航港局東部航務中心科長蔡翰元接受中央社記者訪問說，聯利輪的中國船東拖延移除作業，航港局已開出6張罰單，罰金從10萬元到50萬元，為避免海上油污染危機，由航港局先將船體脫困，確認船艙間水密性無虞後，將拖往高雄港，並管制出港，同時向船東追償應變處理相關費用。

蔡翰元說，估計將向聯利輪船東追償的費用約5000萬元，另海洋保育署也從12日起按日開罰，根據海洋污染防治法每次可罰30萬元至150萬元。

航港局自聯利輪擱淺當天起即成立緊急應變小組，迄今召開13次應變會議，船上共16名船員，包括11名大陸船員及5名印尼船員，殘油共399.5噸。（編輯：管中維）1110322