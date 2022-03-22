傳涉白手套苗縣議長鍾東錦稱問心無愧 檢方調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）媒體報導苗栗縣議長鍾東錦自爆曾當已故前議長游忠鈿白手套，代收千萬元公關費護航通霄掩埋場業者，疑涉違反貪污治罪條例。鍾東錦說，問心無愧。檢方已剪報分案進行調查。

菱傳媒昨天以「苗栗議長鍾東錦自爆當前議長白手套 代收千萬公關費護航通霄掩埋場業者」為標題，報導鍾東錦與游忠鈿過去關係密切，16年前曾有廠商為投資興建通霄掩埋場，找上游忠鈿處理地方公關事務，並支付新台幣1000萬元，「當時就是鍾東錦出面收錢當白手套」。

報導還提到，東森巨蛋公司前執行副總謝寅龍2006年在時任東森巨蛋總經理林克謨牽線下，與鍾東錦簽下砂石買賣合約，以1000萬元支票作為訂金，但雙方因故解約，鍾東錦僅在2008年6月返還500萬元，另500萬元未還，謝寅龍事後提出民事訴訟，要求鍾東錦返還不當得利。

鍾東錦在法院審理期間指稱，原告與林克謨想在通霄投資掩埋場，以1000萬元委託游忠鈿處理公關事務，他只是隱名代理游忠鈿簽約，作為支付及核銷公關費用憑據，支票兌現交給游忠鈿以後，就沒有再過問，而掩埋場後來無法興建，雙方合意終止委任關係，並協議由謝寅龍支付500萬元的處理事務費用，因此返還剩餘款項500萬元。

苗栗地方法院2019年公布一審判決，原告（謝寅龍）之訴駁回；台中高分院更一審判決認定契約為兩造基於通謀虛偽之意思所為，應屬無效，原告請求返還500萬元為無理由；案件目前上訴到最高法院審理中。

報導並指出，游忠鈿收錢一事恐已涉犯貪污治罪條例利用職務收賄罪嫌，即便游忠鈿過世，鍾東錦「自爆曾當白手套幫大哥收公關費」，仍可能被當成共犯查辦。

對此，鍾東錦透過個人臉書（Facebook）專頁發文回應表示，這起陳年老案，從地院到高院，法官歷經3次審查，告訴人都輸了，還要上訴，浪費司法資源。

他指出，將要選舉，又被有心人拿出來刻意操作，浪費社會資源，他當然不樂見，也不會隨之起舞，未來將交由律師處理，「我對自己有信心，也問心無愧」。

苗栗地檢署表示，關於媒體報導鍾東錦疑似擔任游忠鈿白手套違反貪污治罪條例案件，苗栗地檢署檢察長陳松吉已指示剪報分案，由署內檢察官進行調查。

中國國民黨籍鍾東錦曾任南庄鄉農會理事長，2014年當選苗栗縣議員，2018年時任議長游忠鈿病逝，縣議會改選正副議長，鍾東錦當選副議長；2018年議員選舉，他不僅順利蟬聯當選議員，更登上議長寶座。

鍾東錦現兼任國民黨苗栗縣黨部主委，也表態爭取國民黨提名角逐下屆苗栗縣長職務。（編輯：戴光育）1110322