貨車載高壓鋼瓶氣體外洩 噴飛4層樓高如火箭發射

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）一輛貨車昨天行經高雄三民區時，車上高壓鋼瓶突然像火箭發射噴飛約4層樓高，幸好掉在同輛車上再落地，無人傷亡。警方指是因高壓鋼瓶氣體外洩，未捆牢貨物可罰3000元以上。

有民眾上傳一段拍攝影片，貨車行經高雄市三民區建工路時，車上載運的高壓鋼瓶突然如「火箭發射」，噴飛約4層樓高。拍攝民眾還敘述當時現場「咻」一聲非常大聲，且鋼瓶落下時還剛好掉在同輛車上再墜地，場景嚇人。

對此，高雄市政府警察局三民第二分局今天中午發布訊息說明，鼎山派出所昨天下午2時多獲報派員到場交管疏導，也通知消防人員到場處置，關閉氣體，所幸無人傷亡。

警方指出，初步調查為高壓鋼瓶氣體外洩才會突然冒火噴飛，目前已依道路交通管理處罰條例30條1項7款載運貨物不穩，行駛時有危險開單舉發，依法可處新台幣3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。

三民二分局呼籲，駕駛上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛輾壓造成事故，影響行車安全，同時危及自己與他人的生命。（編輯：郭諭儒）1110322